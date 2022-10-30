Это о многом говорит.

На фоне полноценного релиза и установления нескольких рекордов «онлайна» логично было предположить, что Call of Duty Modern Warfare II если не возглавит чарт продаж в Steam на этой неделе, поскольку бороться с присутствием в нём портативного ПК Steam Deck откровенно сложно, то хотя бы закрепится на втором месте. Мы уже приготовились игнорировать данный материал на текущей неделе во исполнение новых редакционных правил, но результат продаж Call of Duty Modern Warfare II поменял планы.

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По статистике за уходящую неделю, Call of Duty Modern Warfare II является безоговорочным лидером продаж в Steam даже несмотря на продолжающееся присутствие в чарте Steam Deck, который во многом портит статистику и мешает играм занимать свои истинные места в рейтинге. Примечательно, что новинка лидирует даже несмотря на тот факт, что она битком набита проблемами и недоработками, итогом которых стало обрушение пользовательского рейтинга проекта.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом: