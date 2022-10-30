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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Несмотря на проблемы, Call of Duty Modern Warfare II смогла ворваться на первое место в чарте продаж Steam
Это о многом говорит.
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На фоне полноценного релиза и установления нескольких рекордов «онлайна» логично было предположить, что Call of Duty Modern Warfare II если не возглавит чарт продаж в Steam на этой неделе, поскольку бороться с присутствием в нём портативного ПК Steam Deck откровенно сложно, то хотя бы закрепится на втором месте. Мы уже приготовились игнорировать данный материал на текущей неделе во исполнение новых редакционных правил, но результат продаж Call of Duty Modern Warfare II поменял планы.

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По статистике за уходящую неделю, Call of Duty Modern Warfare II является безоговорочным лидером продаж в Steam даже несмотря на продолжающееся присутствие в чарте Steam Deck, который во многом портит статистику и мешает играм занимать свои истинные места в рейтинге. Примечательно, что новинка лидирует даже несмотря на тот факт, что она битком набита проблемами и недоработками, итогом которых стало обрушение пользовательского рейтинга проекта.

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3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Steam Deck;
  • Call of Duty Modern Warfare II (предзаказ);
  • Victoria 3;
  • Cyberpunk 2077;
  • Persona 5 Royal;
  • Victoria 3 (предзаказ);
  • Victoria 3 Grand Edition;
  • RimWorld Biotech;
  • Football Manager 2023.
#steam #valve
3
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Несмотря на проблемы, Call of Duty Modern Warfare II смогла ворваться на первое место в чарте продаж Steam
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