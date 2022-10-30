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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рейтинг Call of Duty Modern Warfare II в Steam обрушился вследствие многочисленных проблем с игрой
Главное, что рекорды уже установлены, а дальше хоть трава не расти.
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Два дня назад состоялся формальный релиз Call of Duty Modern Warfare II. Проект продемонстрировал рекордные для серии показатели «онлайна» в Steam, однако весьма быстро стала проясняться одна неприятная вещь: Modern Warfare II к этому самому релизу оказалась, мягко говоря, не готова.

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Как сообщают пользователи, новинка страдает от многочисленных ошибок, проблем с запуском, вылетов на рабочий стол, недоработок в плане отображения текстур, подтормаживания, слабо спроектированную систему прокачки, а также откровенно бездарный баланс оружия в сетевом режиме.

Безусловно, всё это не могло не сказаться на общем восприятии Call of Duty Modern Warfare II со стороны пользователей. На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг проекта в Steam составлял всего 56 % на основе более чем 23 тысяч отзывов.

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Разработчики из Infinity Ward признали часть недочётов и уже вовсю работают над их исправлениями. Почему этого нельзя было сделать до запуска проекта в релиз, вопрос, которым, к сожалению, в наши дни всё чаще приходится задаваться любителям видеоигр.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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