Когда никаких подробностей не поступает, остаётся только постоянно напоминать о том, что всё хорошо.

С момента анонса Alan Wake II в декабре прошлого года разработчики из Remedy так толком и не поведали о данном амбициозном проекте никаких новых сведений. Вместо этого девелоперы только время от времени напоминают о том, что процесс идёт по плану, релиз игры состоится в следующем году, а волноваться не стоит. Вот и сегодня в рамках публикации финансового отчёта Remedy повторила ранее озвученные тезисы.

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По словам руководства компании, идёт активная работа над Alan Wake II, а план по выпуску проекта в 2023 году остаётся в силе. Что называется, спасибо и на том, что планы хотя бы остаются в силе.

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Напомним, что хоть фактически Alan Wake II и является продолжением приключений писателя с фонариком, но на деле сиквел будет выполнен в жанре хоррора с видом от третьего лица. По плану Remedy, новые приключения Алана Уэйка станут самым красивым с визуальной точки зрения проектом за всю историю финской студии.