Кажется, это будет настоящий хоррор.

На церемонии награждения The Game Awards 2021 заглянула Remedy с очень крутым анонсом. Речь идёт, конечно же, об Alan Wake 2, который был представлен на мероприятии коротким трейлером. Если мы всё правильно поняли, то речь идёт о полноценном хорроре — как минимум потому, что разработчики очень сильно хотели напугать нас с помощью первого видео.

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Обросший и, кажется, немного обезумевший Алан Вейк, внешность которому для трейлера подарил актёр Илкки Вилли, неспешно бредёт по пустому городу. В конце ролика нас пытаются удивить простым скримером в духе классических фильмов ужасов.

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На церемонии награждения проект представил лично Сэм Лейк, который и подтвердил жанровую принадлежность Alan Wake 2. Хоррор должен быть выпущен в 2023 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Если, конечно, не случится переноса.