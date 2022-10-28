Компания Frontier Developments в данный момент занята подготовкой последнего крупного обновления для симулятора менеджера «Формулы-1» F1 Manager 2022. Теперь уже точно известно, что после завершения работ над апдейтом команда перебросит свои силы на новый проект. Подтверждение этому появилось в сабреддите игры.
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Что до последнего большого обновления, то оно должно подправить внешний вид болидов, включая мелкие их детали и ливреи. Проблема с отображением расхода топлива во время квалификаций тоже будет решена. Авторы подчёркивают, что мелкие исправления других ошибок, которые могут быть найдены когда-нибудь потом, станут появляться в рамках небольших патчей.
Поддержка F1 Manager 2022 завершается спустя всего два месяца после релиза — игра вышла 30 августа на ПК, PlayStation и Xbox.