Скажем спасибо Alibaba Cloud.

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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В репозиторий AOSP (он же Android Open Source Project), в котором развиваются исходники платформы Android, начали включать изменения, обеспечивающие поддержку устройств с процессорами на основе архитектуры RISC-V.

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Сам набор изменений был подготовлен компанией Alibaba Cloud, он включает в себя 76 патчей для разных подсистем (звуковая система, графический стек, фреймворки, библиотеку bionic, виртуальная машина dalvik, стеки Wi-Fi и так далее), набор инструментов для разработчиков и разные сторонние модули, включая модули машинного обучения для распознавания текста, а также классификации звука и изображений.

Напомним, работы по портированию Android на архитектуру RISC-V начались давно. Аналитики утверждают, что большой вклад в эту работу вносит Alibaba Cloud. Данная облачная платформа поддерживает расширение основных функций Android на процессорах RISC-V, она также открыла наработки по ядрам XuanTie E902, E906, C906 и C910 с архитектурой RISC-V.

«Мы продолжим работать с сообществом Android в отношении мобильных гаджетов, ЦОД и других устройств. Потребность в различных архитектурах и гибкости дизайна стимулирует внедрение RISC-V. Об этом свидетельствует быстрый рост глобальной экосистемы программного обеспечения, перенесённого на RISC-V», — отмечает RISC-V International.

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Для упорядочения процесса реализации поддержки RISC-V на Android в организации RISC-V International создана специальная рабочая группа Android SIG. К последней смогут присоединиться студии, заинтересованные в работе программного стека Android на процессорах RISC-V. Продвижение поддержки RISC-V в основной состав Android осуществляется в сотрудничестве с Google и представителями сообщества.