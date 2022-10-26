В эпоху глобального кризиса только цены на игры повышать.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

Вчера стало известно, что Valve обновила рекомендации для разработчиков и издателей игр, повысив региональные цены в Steam, которые считаются эквивалентными базовым стоимостям игр в своих родных регионах. Естественно, данное обновление привело к росту региональных цен, и хотя большинство крупных разработчиков давно никак не ориентируются на рекомендации, а выставляют региональные ценники, исходя из каких-то своих нередко ложных представлений о состоянии рынка, девелоперы поменьше всё-таки предпочитали прислушиваться к советам Valve.

реклама

Вот и на этот раз тоже прислушались. В частности, издатель Devolver Digital, который является одним из немногих из числа относительно крупных, кто не закатывали истерику и не сворачивали продажи в российском регионе, сегодня повысил цены на свои товары. В отдельных случаях рост цен может достигать почти двукратного: так, например, Serious Sam теперь стоит 1 300 рублей (раньше 725 рублей), а Shadow Warrior 2 подорожала с 699 до 1 100 рублей.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Помимо российского цены поднялись также в турецком, аргентинском и других регионах. Удивительно, что всё это происходит на фоне укрепления рубля. Впрочем, Valve не обновляла свои рекомендации на протяжении примерно восьми лет, так что в целом понять логику происходящего вполне возможно.