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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Издатели приступили к повышению региональных цен в Steam после соответствующей рекомендации от Valve
В эпоху глобального кризиса только цены на игры повышать.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Вчера стало известно, что Valve обновила рекомендации для разработчиков и издателей игр, повысив региональные цены в Steam, которые считаются эквивалентными базовым стоимостям игр в своих родных регионах. Естественно, данное обновление привело к росту региональных цен, и хотя большинство крупных разработчиков давно никак не ориентируются на рекомендации, а выставляют региональные ценники, исходя из каких-то своих нередко ложных представлений о состоянии рынка, девелоперы поменьше всё-таки предпочитали прислушиваться к советам Valve.

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Вот и на этот раз тоже прислушались. В частности, издатель Devolver Digital, который является одним из немногих из числа относительно крупных, кто не закатывали истерику и не сворачивали продажи в российском регионе, сегодня повысил цены на свои товары. В отдельных случаях рост цен может достигать почти двукратного: так, например, Serious Sam теперь стоит 1 300 рублей (раньше 725 рублей), а Shadow Warrior 2 подорожала с 699 до 1 100 рублей.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Помимо российского цены поднялись также в турецком, аргентинском и других регионах. Удивительно, что всё это происходит на фоне укрепления рубля. Впрочем, Valve не обновляла свои рекомендации на протяжении примерно восьми лет, так что в целом понять логику происходящего вполне возможно.

#steam #valve
2
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Мне вот интересно ктонить игры через 3 месяца после их выхода вообще покупает (без скидок до 90 %) ?
Издатели приступили к повышению региональных цен в Steam после соответствующей рекомендации от Valve
Андрей Квиткин
16:08
Ну Вольф ещё зашёл, последние пару игр. Там тоже с графикой все гуд - экшон есть, карты норм, сюжет - похеру.
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
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