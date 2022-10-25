Впрочем, это мало что значит: прежние рекомендации и так давно никто не соблюдал.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Некоторое время назад Valve сообщила, что будет чаще «обновлять» рекомендованные региональные ценники в Steam, дабы они лучше соответствовали экономической реальности. Поскольку экономическая ситуация в мире вследствие недоговороспособности отдельных его представителей уже давно вышла из состояния аховой и вплотную приблизилась к критической, более частое обновление региональных цен в сути будет означать их более частое повышение. Сегодня произошло именно это.

реклама

В частности, Valve отныне рекомендует разработчикам игр задавать следующее соответствие: 60 долларов в Steam должны быть эквивалентны 1 900 рублям в российском регионе (было 1 085 рублей), 510 лирам в турецком регионе (было 92 лиры) и 14 000 тенге в казахском регионе (было 7 100 лир).

Данное обновление отлично характеризует, как давно Valve не наводила порядок в этом разделе своего магазина: соответствия $60 = 1 085 рублей в Steam формально не существует уже примерно 7—8 лет. Даже несмотря на значительное укрепление рубля самые «щедрые» издатели и разработчики продают (продавали) свои 60-долларовые игры в российском сегменте Steam за 1 999 рублей, а зачастую — и вовсе за 2 499 или 3 499 рублей в зависимости от уровня отрыва девелопера от реальности.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Что же значит обновление региональных цен в Steam для простых геймеров? Практически ничего: данные цены являются, по сути, советами, а отнюдь не обязательными к исполнению приказами Valve. Издатель или разработчик волен самостоятельно устанавливать любой ценник на свой продукт, какой он считает нужным. К слову, именно поэтому в начале весны некоторые «оригинальные» инди-девелоперы поднимали цены на свои «игры» в Steam в российском регионе в десятки раз в знак «протеста» против вы знаете чего. Скорее всего, пока рекомендации Valve не будут переведены в статус императива, обсуждать эту тему не будет никакого смысла.