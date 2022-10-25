В грядущую пятницу состоится запуск Bayonetta 3 на гибридной консоли Nintendo Switch, ну а сегодня Nintendo совместно с PlatinumGames разрешили обозревателям публиковать первые рецензии. На текущий момент критики сходятся во мнении, что Bayonetta 3 продолжает славную традицию данной серии слэшеров и развивает их идеи.
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В качестве главного недостатка, если это в данном случае можно назвать недостатком, обозреватели отмечают крайне узкую платформенную направленность проекта. Выпускать игры в качестве эксклюзивов, тем более для Nintendo Switch, в наши дни, по мнению рецензентов, это весьма рискованная практика.
Кроме того, критики отмечают тот факт, что Switch с трудом справляется с прожорливостью Bayonetta 3, что выливается в очень низкое по современным меркам качество «визуала» с критически низким уровнем детализации. Что до производительности, то Switch едва обеспечивает 60 кадров в секунду, что также на пользу проекту не идёт.