После того как Capcom сегодня поздней ночью показала полноценную запись игрового процесса ремейка Resident Evil 4, журналисты издания GameSpot посчитали это событие идеальной возможностью, дабы наглядно сравнить, насколько обновлённая версия культовой классики превосходит оригинал в графическом плане. Специально для этого журналисты записали несколько минут геймплея в оригинальной Resident Evil 4 в тех же локациях, где была проведена сегодняшняя демонстрация ремейка, и сделали наглядное сравнение двух версий.
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Строго говоря, в комментариях нижеуказанный видеоролик не особо нуждается: с момента выхода оригинальной Resident Evil 4 прошло без малого восемнадцать лет, и столь колоссальный разрыв в графических технологиях не может не бросаться в глаза. Система освещения, эффекты частиц и общая детализация в ремейке превосходят оригинал по всем критериям. У многих геймеров вызывает вопросы обновлённая внешность Леона Кеннеди, но это дело привычки: стерпится — слюбится.
Релиз ремейка назначен на 24 марта на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, которые в современной игровой индустрии уже больше походят на стандартный производственный процесс.