Разница примерно соответствует восемнадцати годам развития графических технологий.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

После того как Capcom сегодня поздней ночью показала полноценную запись игрового процесса ремейка Resident Evil 4, журналисты издания GameSpot посчитали это событие идеальной возможностью, дабы наглядно сравнить, насколько обновлённая версия культовой классики превосходит оригинал в графическом плане. Специально для этого журналисты записали несколько минут геймплея в оригинальной Resident Evil 4 в тех же локациях, где была проведена сегодняшняя демонстрация ремейка, и сделали наглядное сравнение двух версий.

реклама

Строго говоря, в комментариях нижеуказанный видеоролик не особо нуждается: с момента выхода оригинальной Resident Evil 4 прошло без малого восемнадцать лет, и столь колоссальный разрыв в графических технологиях не может не бросаться в глаза. Система освещения, эффекты частиц и общая детализация в ремейке превосходят оригинал по всем критериям. У многих геймеров вызывает вопросы обновлённая внешность Леона Кеннеди, но это дело привычки: стерпится — слюбится.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз ремейка назначен на 24 марта на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, которые в современной игровой индустрии уже больше походят на стандартный производственный процесс.