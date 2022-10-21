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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Леон и его фонарик — в полноценном геймплейном видео ремейка Resident Evil 4
Это мой фонарик. Таких фонариков много, но этот — мой. Мой фонарик — мой лучший друг.
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Буквально только что Capcom провела презентацию Resident Evil Showcase, где помимо глубоко вторичных демонстраций представила вниманию общественности гвоздь программы в лице записи игрового процесса ремейка Resident Evil 4. Данная публикация была самой ожидаемой, поскольку с момента анонса ремейка четвёртой номерной части культовой серии нам показали лишь несколько секунд геймплея, в которых трудно было разглядеть что-то существенное. Сегодня эта несправедливость наконец-то была исправлена.

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В самом видео продемонстрировали отрезок игрового процесса с момента прибытия Леона Кеннеди в деревню. Важно помнить, что поскольку мы имеем дело с ремейком, то в нём будут представлены некоторые новшества в виде более активного взаимодействия с окружением. Например, в геймплейном отрывке показали, как можно использовать огнеопасные объекты, чтобы разогнать или уничтожить оппонентов.

В целом, по замыслу разработчиков, ремейк Resident Evil 4 должен прийтись по душе как ветеранам серии, так и новичкам — для обеих категорий геймеров в ремейке найдётся свой шарм. Данный подход применяется во всех ремейках серии Resident Evil, и приятно видеть, что Capcom не отходит от системности в данном вопросе.

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Попутно авторы опубликовали кинематографичный сюжетный трейлер ремейка. Что же касается релиза, то он должен состояться следующей весной на актуальных платформах.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
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