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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для ремейка Silent Hill 2 рекомендуется компьютер с Core i7-8700K и GeForce RTX 2080
И 16 Гбайт оперативной памяти ещё не забыть установить. Хотя, сегодня это минимум.
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Хотя ремейк Silent Hill 2 был анонсирован только сегодня ночью, а его релиз — это ещё вопрос явно не обозримой перспективы, на Steam-странице проекта всё же появились его системные требования. Судя по тому, насколько они подробны, вряд ли речь идёт о простой заглушке.

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Минимальные требования (низкие/средние настройки качества, разрешение 1080p при стабильных 30 кадрах в секунду):

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Рекомендованные требования (1080p, средние настройки качества при 60 кадрах в секунду или высокие настройки качества при 30 кадрах в секунду. Также допускается 4K при задействовании технологии DLSS):

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 3600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 11.
#konami #silent hill 2 #silent hill 2 remake
1
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Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:19
А что с платами не так? Вроде на все выпустили agesa 1.2.0.7, 2700й впарить какому-нибудь лошаре, а самому немного добавить и взять 5600\5600x, разница уже будет существенная.
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BoeHa4aJIbHuK
17:18
Разница в том что они их наштампуют, а у нас так и останется на картинке.
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Grotlon
17:18
А почему не 5600 + DDR4? В играх заметно быстрее и не сильно дороже.
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Xardazzz
17:15
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Jean
17:15
Странное сравнение, один процессор разогнали, другой нет. А по поводу цены, понятное дело, что на новинки цена поначалу всегда завышена.
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Xardazzz
17:09
покупка АМ5 платформы экономически обоснована только для топовых 12-16 ядерников. для бюджетных сборок явно предпочтительна 1700+ддр4
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
ribamech12
17:09
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ахахаxа
17:07
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Sir Traher
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