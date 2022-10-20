Хотя ремейк Silent Hill 2 был анонсирован только сегодня ночью, а его релиз — это ещё вопрос явно не обозримой перспективы, на Steam-странице проекта всё же появились его системные требования. Судя по тому, насколько они подробны, вряд ли речь идёт о простой заглушке.
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Минимальные требования (низкие/средние настройки качества, разрешение 1080p при стабильных 30 кадрах в секунду):
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования (1080p, средние настройки качества при 60 кадрах в секунду или высокие настройки качества при 30 кадрах в секунду. Также допускается 4K при задействовании технологии DLSS):
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 3600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 11.