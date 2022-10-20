И 16 Гбайт оперативной памяти ещё не забыть установить. Хотя, сегодня это минимум.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Хотя ремейк Silent Hill 2 был анонсирован только сегодня ночью, а его релиз — это ещё вопрос явно не обозримой перспективы, на Steam-странице проекта всё же появились его системные требования. Судя по тому, насколько они подробны, вряд ли речь идёт о простой заглушке.

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Минимальные требования (низкие/средние настройки качества, разрешение 1080p при стабильных 30 кадрах в секунду):

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Рекомендованные требования (1080p, средние настройки качества при 60 кадрах в секунду или высокие настройки качества при 30 кадрах в секунду. Также допускается 4K при задействовании технологии DLSS):