Акиру Ямаоку и Масахиро Ито тоже позвали, не переживайте.

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Компания Konami, как и было обещано ранее, провела масштабную презентацию Silent Hill Transmission, в рамках которой сделала несколько важных анонсов не только по новым играм серии, но также по нескольким проектам, связанным с кино.

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В начале презентации случился анонс ремейка Silent Hill 2, сопровождённый кинематографическим трейлером. Хоррор разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5 силами компании Bloober Team. Последнюю вы должны знать по хорошим «ужастикам» серии Layers of Fear, киберпанк-хоррору Observer (тоже был тепло принят публикой), а также игре по первому фильму «Ведьма из Блэр».

Послужной список у польской Bloober Team действительно хороший и максимально подходящий в данном случае. Ремейк Silent Hill 2 будет целый год являться эксклюзивом консоли PlayStation 5, после чего его выпустят на ПК. В разработке также принимают участие композитор Акира Ямаока и геймдизайнер Масахиро Ито, которые работали над всеми каноничными проектами серии.

Для ремейка Silent Hill 2 заново проектируется звуковой дизайн и музыкальный стиль. У игры не будет загрузочных экранов, зато появится переработанный геймплей и поддержка 3D-звука с контроллером DualSense. После презентации проекта его страница появилась в магазине Steam, но для жителей РФ и РБ она недоступна для просмотра.

Следующим анонсом стал Silent Hill Townfall — игра от разработчиков студии No Code, которую мы знаем по приключенческим играм Observation и Stories Untold. Обе неплохие, кстати, что хорошо заметно по отзывам в Steam. В рамках презентации Konami показала лишь короткий тизер, не став делиться подробностями. Издателем Townfall станет Annapurna Interactive.

Наконец, третьей игрой, представленной в рамках прошедшего тематического мероприятия, стала Silent Hill f. Её анонс был сопровождён предельно зрелищным кинематографическим тизером. Разработку проекта поручили студии Neobards Entertainment, которая делала сетевой Re: Verse. В команду вошли выходцы из Konami и Capcom. Дата релиза и целевые платформы объявлены не были.

Действие Silent Hill f развернётся в Японии 1960-х годов. Сами авторы говорят, что здешний мир будет ужасающим, но в каких-то моментах даже прекрасным. Сценарий для проекта пишет Ryuukishi07 — создатель серии популярных визуальных романов «Когда плачут цикады».

В рамках мероприятия Silent Hill Transmission было представлено два кинопродукта. Первый — это Silent Hill Ascension, интерактивный сериал, в котором зрители будут решать, как станет развиваться сюжет. Предполагается, что сериал будет доступен для просмотра 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Его выход намечен на 2023 год, всем заинтересованным стоит ознакомиться с трейлером.

Наконец, Konami официально анонсировала полноценный фильм — «Возвращение в Silent Hill». Данная картина станет адаптацией Silent Hill 2, её режиссёром стал Кристоф Ган, снявший оригинальный «Сайлент Хилл» 2006 года. Эта работа считается чуть ли не эталонной киноадаптацией игры (пусть и с многочисленными отступлениями от оригинала), поэтому за будущее фильма фанаты могут быть спокойны.

Съёмки фильма начнутся в 2023 году, поэтому никаких тизеров и трейлеров с настоящими актёрами нет, но есть небольшая «промо-заглушка».

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Посмотреть всю трансляцию можно прямо здесь и сейчас. А ещё посетовать на решение Konami убрать для жителей РФ и РБ возможность ознакомиться со страницей ремейка Silent Hill 2.