Где правда, а где ложь, узнаем уже через 5,5 часов.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Сегодня в полночь (то есть, через 5 часов) Konami проведёт презентацию, в рамках которой поведает о будущем франшизы Silent Hill. Пока что никаких сведений касательно программы презентации нет, но инсайдеры не сидят сложа руки и публикуют информацию от своих надёжных источников. Согласно информации одного из таких инсайдеров, готовящимся к анонсу проектом в серии является ремейк Silent Hill 2.

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За производство проекта, согласно утечке, отвечает польская студия Bloober Team, известная работой над такими хоррорами, как Layers of Fear и The Medium. Также, как сообщается, в новинке будет представлена современная графика, что, по-видимому, является причиной годовой эксклюзивности проекта для платформ PC и PlayStation 5.

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Где оказалась правда, а где инсайдеры просто попытались сыграть на «хайпе», узнаем уже через считанные часы.