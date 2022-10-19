Сегодня в полночь (то есть, через 5 часов) Konami проведёт презентацию, в рамках которой поведает о будущем франшизы Silent Hill. Пока что никаких сведений касательно программы презентации нет, но инсайдеры не сидят сложа руки и публикуют информацию от своих надёжных источников. Согласно информации одного из таких инсайдеров, готовящимся к анонсу проектом в серии является ремейк Silent Hill 2.
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За производство проекта, согласно утечке, отвечает польская студия Bloober Team, известная работой над такими хоррорами, как Layers of Fear и The Medium. Также, как сообщается, в новинке будет представлена современная графика, что, по-видимому, является причиной годовой эксклюзивности проекта для платформ PC и PlayStation 5.
Где оказалась правда, а где инсайдеры просто попытались сыграть на «хайпе», узнаем уже через считанные часы.