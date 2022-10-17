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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На этой неделе Konami официально поведает о будущем серии Silent Hill
Серию может ничего и не ждать. Но поведают нам что-то обязательно.
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Серия хорроров Silent Hill очень давно не получала никаких обновлений, но при этом остаётся горячо любимой игровым сообществом, из-за чего в Сети практически беспрерывно порождаются слухи о её неминуемом продолжении. Слухов и утечек огромное количество: многие из них либо противоречат друг другу, либо являются слишком оптимистичными, чтобы быть правдоподобными. Как бы то ни было, уже совсем скоро тайн в отношении Silent Hill станет меньше: о развитии данной франшизы на обозримую перспективу компания Konami расскажет уже на этой неделе — ровно в полночь с 19 на 20 октября.

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Никаких подробностей пока нет, однако страница серии Silent Hill на официальном сайте Konami явно претерпела изменения: по всей видимости, нашему вниманию представили свежий логотип будущей игры серии.

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Стоит отметить, что за новинкой формально может скрываться как и полноценная новая игра, так и ремейк/ремастер одной из её прошлых культовых представительниц. Мучиться в догадках нет никакого смысла: тайное станет явным раньше, чем через трое суток.

#konami
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