Серия хорроров Silent Hill очень давно не получала никаких обновлений, но при этом остаётся горячо любимой игровым сообществом, из-за чего в Сети практически беспрерывно порождаются слухи о её неминуемом продолжении. Слухов и утечек огромное количество: многие из них либо противоречат друг другу, либо являются слишком оптимистичными, чтобы быть правдоподобными. Как бы то ни было, уже совсем скоро тайн в отношении Silent Hill станет меньше: о развитии данной франшизы на обозримую перспективу компания Konami расскажет уже на этой неделе — ровно в полночь с 19 на 20 октября.
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Никаких подробностей пока нет, однако страница серии Silent Hill на официальном сайте Konami явно претерпела изменения: по всей видимости, нашему вниманию представили свежий логотип будущей игры серии.
In your restless dreams, do you see that town?— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022
The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa
Стоит отметить, что за новинкой формально может скрываться как и полноценная новая игра, так и ремейк/ремастер одной из её прошлых культовых представительниц. Мучиться в догадках нет никакого смысла: тайное станет явным раньше, чем через трое суток.