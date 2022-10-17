Серию может ничего и не ждать. Но поведают нам что-то обязательно.

Серия хорроров Silent Hill очень давно не получала никаких обновлений, но при этом остаётся горячо любимой игровым сообществом, из-за чего в Сети практически беспрерывно порождаются слухи о её неминуемом продолжении. Слухов и утечек огромное количество: многие из них либо противоречат друг другу, либо являются слишком оптимистичными, чтобы быть правдоподобными. Как бы то ни было, уже совсем скоро тайн в отношении Silent Hill станет меньше: о развитии данной франшизы на обозримую перспективу компания Konami расскажет уже на этой неделе — ровно в полночь с 19 на 20 октября.

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Никаких подробностей пока нет, однако страница серии Silent Hill на официальном сайте Konami явно претерпела изменения: по всей видимости, нашему вниманию представили свежий логотип будущей игры серии.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa — Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022

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Стоит отметить, что за новинкой формально может скрываться как и полноценная новая игра, так и ремейк/ремастер одной из её прошлых культовых представительниц. Мучиться в догадках нет никакого смысла: тайное станет явным раньше, чем через трое суток.