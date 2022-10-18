Правда, в EGS их из России хотя бы можно купить без лишних телодвижений. В отличие от магазина дядюшки Гейба.

Год назад Crytek порадовала фанатов серии Crysis, и вслед за ремастером первой его части выпустила обновлённые версии второй и третьей частей. PC-версии сиквела и триквела всё это время распространялись эксклюзивно в Epic Games Store, но через месяц, 17 ноября, период эксклюзивности закончится, и все вышеуказанные ремастеры культовой научно-фантастической серии станут доступны и в Steam.

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Соответствующие страницы уже появились в магазине Valve, однако важно помнить, что в России покупки в Steam с весны этого года сопряжены с необходимостью «танцевать с бубном». В свою очередь, в Epic Games Store продолжают приниматься банковские карты «несанкционированных» банков, оплата через мобильного оператора, а также QIWI-платежи. Без всяких заклинаний и виртуального переезда в Казахстан. Да, вот так неожиданно EGS оказался наиболее адекватным и дальновидным из всех имеющихся сервисов цифровой дистрибуции.

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Напомним также, что сейчас Crytek вовсю работает над Crysis 4 (рабочее название). Подробностей проекта пока нет, а на момент его анонса в начале этого года работа находилась на очень ранних стадиях.