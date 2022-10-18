На днях стало известно, что в Gotham Knights на консолях текущего поколения можно будет играть только при тридцати кадрах в секунду. Настроек графических режимов в игре, по крайней мере, в той её версии, что попала в руки геймеров незадолго до формального релиза, нет, а настройки по умолчанию ограничивают частоту кадров показателем в 30 fps.
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Отвыкших от «кинематографичного» игрового процесса и привыкших к плавности пользователей консолей текущего поколения данное обстоятельство сильно расстроило, в результате чего они начали массово принимать решение об отмене предварительных заказов на Gotham Knights до тех пор, пока разработчики не разберутся с вышеизложенной проблемой. По мнению геймеров, производительности PS5 и Xbox Series X должно с лихвой хватать, чтобы обеспечить 60 fps в Gotham Knights хотя бы на сниженном разрешении: 4K-телевизоры остаются редкостью в среднестатистической квартире.
Релиз Gotham Knights состоится в эту пятницу, 21 октября. По всей видимости, без проблем и неприятных сюрпризов смогут играть только пользователи PC.