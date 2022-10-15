«Некстген» оказался вдруг и не «карентген», а уже «пастген». Пусть и незаслуженно.

Когда производители консолей представили миру PlayStation 5 и Xbox Series, геймеры, предпочитающие именно эти устройства, с облегчением выдохнули, посчитав, что эпоха «30 fps и баста» закончилась. Так-то оно, конечно, так, но рано или поздно, когда и эти консоли начнут безнадёжно морально устаревать, цикл повторится. Пока что об этом говорить, впрочем, рано, но отдельные разработчики игр не гнушаются приближать будущее.

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Так, например, сегодня игровой сегмент Сети оказался неприятно удивлён заявлением исполнительного продюсера супергеройского боевика Gotham Knights Флёр Марти, которая заявила, что из-за особенностей и функций, применённых в игре, возможность реализации в ней производительного режима оказалась сопряжена с трудностями. Просто так взять и снизить разрешение, повысив при этом частоту кадров, по словам госпожи Марти, в данном случае не выйдет. Как следствие, в Gotham Knights отсутствует выбор режима «Качество» или «Производительность», и игра будет работать при 30 кадрах в секунду. При каком разрешении, не уточняется, но, судя по описанию проекта в магазинах, в 4K.

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Всё это выглядит весьма странно и нелогично, поэтому имеет смысл дождаться релиза проекта и получить первые сведения, что называется, из первых рук. Ждать осталось недолго: всего до 21 октября.