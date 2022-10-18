Сегодня, 18 октября, исполнилось десять лет со дня выхода Euro Truck Simulator 2 — симулятора дальнобойщика, который для многих стал предпочтительным способом проведения свободного времени по вечерам. Срок немалый, однако конкретно в случае с Euro Truck Simulator 2 он мало что значит: проект по-прежнему актуален, постоянно развивается и получает контентные дополнения и различные мелкие DLC.
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Разумеется, в столь важную дату необходимо поделиться подробностями об уровне продаж «юбиляра». Согласно официальной статистике, за десять лет Euro Truck Simulator 2 приобрели более тринадцати миллионов человек, при этом число проданных наборов дополнительного контента разной степени важности перевалило за восемьдесят миллионов экземпляров.
В перспективе Euro Truck Simulator 2 получит дополнение про Балканы, ну а затем, когда геополитическая обстановка будет лучше этому располагать, возобновит процесс подготовки дополнения Heart of Russia. В конце весны этот аддон был отменён под забавляющей своей нелепостью в данной ситуации формулировкой «мы стараемся быть аполитичными».