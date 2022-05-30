Скидываемся разработчикам на словарь с закладкой на слове «Аполитичность».

Вскоре после начала известных событий на территории Украины разработчики из SCS Software, объявили о том, что по понятным причинам на неопределённый срок отложат релиз дополнения Heart of Russia для своего симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Неопределённость оставалась таковой на протяжении трёх месяцев, но теперь в данном вопросе поставлена точка: SCS Software отменила релиз Heart of Russia, на производство которого потратила несколько лет труда большого коллектива.

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По словам представителей студии, они стараются быть максимально аполитичными и оберегать глобальную аудиторию геймеров от каждодневных тревог этого мира. Однако в данном случае, когда речь идёт о прямо посвящённом России дополнении, во времена, когда «так много людей страдают», было принято решение сдержаться от выпуска аддона, дабы он не воспринимался как элемент «поддержки или терпимости в отношении агрессии».

В своём материале студия упоминает, что собирала средства на благотворительность, в связи с чем возникает вопрос — разве не разумнее было бы направить на эту самую благотворительность хотя бы часть доходов от продаж дополнения? Что ж, по всей видимости, под аполитичностью в SCS Software понимают следование одной определённой повестке, «топление» за определённую сторону в конфликте и принятие, мягко говоря, не самых адекватных решений. Особенно обидно, что, если верить девелоперам, на момент начала специальной операции до окончания работы над дополнением оставалось всего около 6—8 недель.

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Впрочем, одну лазейку SCS Software всё же оставила: по словам руководства студии, когда трагедия закончится, Heart of Russia сыграет свою посильную роль в деле «процесса исцеления». Что бы это ни значило.