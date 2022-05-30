Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
Скидываемся разработчикам на словарь с закладкой на слове «Аполитичность».
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Вскоре после начала известных событий на территории Украины разработчики из SCS Software, объявили о том, что по понятным причинам на неопределённый срок отложат релиз дополнения Heart of Russia для своего симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Неопределённость оставалась таковой на протяжении трёх месяцев, но теперь в данном вопросе поставлена точка: SCS Software отменила релиз Heart of Russia, на производство которого потратила несколько лет труда большого коллектива.

реклама

По словам представителей студии, они стараются быть максимально аполитичными и оберегать глобальную аудиторию геймеров от каждодневных тревог этого мира. Однако в данном случае, когда речь идёт о прямо посвящённом России дополнении, во времена, когда «так много людей страдают», было принято решение сдержаться от выпуска аддона, дабы он не воспринимался как элемент «поддержки или терпимости в отношении агрессии».

В своём материале студия упоминает, что собирала средства на благотворительность, в связи с чем возникает вопрос — разве не разумнее было бы направить на эту самую благотворительность хотя бы часть доходов от продаж дополнения? Что ж, по всей видимости, под аполитичностью в SCS Software понимают следование одной определённой повестке, «топление» за определённую сторону в конфликте и принятие, мягко говоря, не самых адекватных решений. Особенно обидно, что, если верить девелоперам, на момент начала специальной операции до окончания работы над дополнением оставалось всего около 6—8 недель.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Впрочем, одну лазейку SCS Software всё же оставила: по словам руководства студии, когда трагедия закончится, Heart of Russia сыграет свою посильную роль в деле «процесса исцеления». Что бы это ни значило.

#scs software #euro truck simulator 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дорога в Калугу — в 20-минутном геймплейном видео Euro Truck Simulator 2 Heart of Russia
Выпуск дополнения «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 отложен на неопределённый срок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
12
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
10
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
68
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
51
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

[Леди Яга]
19:47
Снова ошибочка - не платила денег лохотронщикам и не собираюсь, так что уймись. Здесь тебе шекелей ни кто не даст. Иди на яндекс дзен
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
whitespirit
19:47
Ой, да подумаешь, ну сел на кортаны, делов то, не переделывать же дизайн. За то передним особо удобно.
Россиян стало всего на 2 миллиона больше, свидетельствуют результаты переписи населения
Нешешбек
19:46
где такой кофе брать читоб как пьяний стать?
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Эля Курбанова
19:40
3 грамма термопасты за тысячу рублей? Она из золота небось? Мажу кпт-8 купленную 10 лет назад за 40 рублей тюбик 15 грамм. Он открыт причем, но не высыхает. Температуры в норме. А за тысячу я лучше па...
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
Sheshenbek
19:37
сегодня кофе пью
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
Василий Сорокин
19:31
Если разрешат покупать за биток то миллиардеры в электронных битках скупят все что можно скупить и начнут перепродавать в 2 раза дешевле чтобы в итоге получить уже реальное бабло )))
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Муж Шешенбека
19:28
они ещё и старое из штанов не вытряхнули
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
VRoman
19:28
Ещё интереснее, с какой скоростью он вычисляет результат SuperPi?
Суперкомпьютер Frontier на базе компонентов AMD преодолел экзафлопсный барьер
Муж Шешенбека
19:27
ГПУ вылетает на 6ххх? Иди проспись, пепельница.
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
Такой-то
19:24
нацыки это и есть полуполяки с полурумынами
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем