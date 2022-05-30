Вскоре после начала известных событий на территории Украины разработчики из SCS Software, объявили о том, что по понятным причинам на неопределённый срок отложат релиз дополнения Heart of Russia для своего симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Неопределённость оставалась таковой на протяжении трёх месяцев, но теперь в данном вопросе поставлена точка: SCS Software отменила релиз Heart of Russia, на производство которого потратила несколько лет труда большого коллектива.
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По словам представителей студии, они стараются быть максимально аполитичными и оберегать глобальную аудиторию геймеров от каждодневных тревог этого мира. Однако в данном случае, когда речь идёт о прямо посвящённом России дополнении, во времена, когда «так много людей страдают», было принято решение сдержаться от выпуска аддона, дабы он не воспринимался как элемент «поддержки или терпимости в отношении агрессии».
В своём материале студия упоминает, что собирала средства на благотворительность, в связи с чем возникает вопрос — разве не разумнее было бы направить на эту самую благотворительность хотя бы часть доходов от продаж дополнения? Что ж, по всей видимости, под аполитичностью в SCS Software понимают следование одной определённой повестке, «топление» за определённую сторону в конфликте и принятие, мягко говоря, не самых адекватных решений. Особенно обидно, что, если верить девелоперам, на момент начала специальной операции до окончания работы над дополнением оставалось всего около 6—8 недель.
Впрочем, одну лазейку SCS Software всё же оставила: по словам руководства студии, когда трагедия закончится, Heart of Russia сыграет свою посильную роль в деле «процесса исцеления». Что бы это ни значило.