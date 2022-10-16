Главное — не подумайте лишнего. Всё цензурно.

Есть такие профессии, век в которых у человека недолог, поэтому смена деятельности у их представителей рано или поздно становится необходимостью. Например, у исполнителей ролей в фильмах для взрослых: если они не хотят с возрастом переходить в другую категорию, то сворачивают свою профессиональную деятельность. Так, экс-звезда таких фильмов Саша Грей, которая теперь занимается творческой деятельностью, в том числе проводит прямые трансляции на Twitch и пишет музыку, сообщила, что приняла участие в работе над дополнением Phantom Liberty к Cyberpunk 2077.

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Голосом Саши Грей будет говорить персонаж Эш, работающий в Найт-Сити диджеем на радиостанции Growl FM. На данной новой радиостанции будут крутить оригинальные треки, выбранные разработчиками в рамках специального объявленного на днях музыкального конкурса. Всего планируют отобрать до пятнадцати таких музыкальных произведений, которые и составят «плейлист» Growl FM.

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Напомним, что запуск дополнения Phantom Liberty запланирован на следующий год. Это будет первое и, скорее всего, единственное крупное сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077. Дальше у CD Projekt RED в планах создание полноценного сиквела данной RPG.