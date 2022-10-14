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В анонсированном ранее дополнении Phantom Liberty к ролевой игре Cyberpunk 2077 появится новая радиостанция — Growl FM. Примечательна она тем, что там будут звучать композиции от фанатов игры. Прямо сейчас разработчики из CD Projekt RED запустили конкурс, в рамках которого все желающие до 30 ноября смогут отправить свои музыкальные композиции, вдохновлённые выпущенным по такому случаю роликом. Он тут, на этой странице.

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Из присланных работ будет отобрано 12-15 самых лучших, которые и прозвучат в «Призрачной свободе». Также стало известно, что участники конкурса могут попытать счастья в получении следующих призов: $3000, наборы подарков в стиле Cyberpunk 2077, а также комплект ПО для звукозаписи iZotope Elements Suite.

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Напомним, Phantom Liberty — первое и единственное дополнение к ролевой игре Cyberpunk 2077. Его события развернутся до финала основной истории, а местом действия станет новый район Найт-Сити. Релиз указанного DLC должен состояться в 2023 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.