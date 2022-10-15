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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Obsidian хотел бы завершить карьеру выпуском новой Fallout
Маловероятно, что такой шанс выпадет, но если да, то упускать его не станут.
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На днях студия Obsidian Entertainment, которая получила действительно мировую известность благодаря своей работе над Fallout New Vegas, поздравила франшизу с 25-летним «юбилеем». Попутно компания отметила, что пока она загружена под завязку, поэтому ни о какой работе над новой игрой серии Fallout — той же условной New Vegas 2 — и речи быть не может.

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Тем не менее, мечты о том, что студии всё же удастся поработать над новой Fallout, явно не покидают сознание руководства Obsidian. Так, в беседе с изданием DualShockers руководитель Obsidian Фергюс Уркхарт пояснил, что коллектив с удовольствием бы поработал над Fallout, если бы на то выдалась такая возможность. Сам Уркхарт, прежде чем отправиться на пенсию (как он выразился, «уйти в закат»), очень хотел бы сделать это на фоне запуска именно новой части Fallout от своей студии.

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Слухи о том, что Microsoft, ныне владеющая ZeniMax Media, а через неё — и Bethesda, обсуждала с Obsidian возможность работы над New Vegas 2, но дальше неподтверждённых сведений дело пока не сдвинулось.

#obsidian entertainment
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