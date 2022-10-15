Маловероятно, что такой шанс выпадет, но если да, то упускать его не станут.

На днях студия Obsidian Entertainment, которая получила действительно мировую известность благодаря своей работе над Fallout New Vegas, поздравила франшизу с 25-летним «юбилеем». Попутно компания отметила, что пока она загружена под завязку, поэтому ни о какой работе над новой игрой серии Fallout — той же условной New Vegas 2 — и речи быть не может.

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Тем не менее, мечты о том, что студии всё же удастся поработать над новой Fallout, явно не покидают сознание руководства Obsidian. Так, в беседе с изданием DualShockers руководитель Obsidian Фергюс Уркхарт пояснил, что коллектив с удовольствием бы поработал над Fallout, если бы на то выдалась такая возможность. Сам Уркхарт, прежде чем отправиться на пенсию (как он выразился, «уйти в закат»), очень хотел бы сделать это на фоне запуска именно новой части Fallout от своей студии.

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Слухи о том, что Microsoft, ныне владеющая ZeniMax Media, а через неё — и Bethesda, обсуждала с Obsidian возможность работы над New Vegas 2, но дальше неподтверждённых сведений дело пока не сдвинулось.