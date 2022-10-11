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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Obsidian опровергла слухи о работе над игрой серии Fallout
Печально, но ожидаемо.
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На днях серия Fallout отметила своё 25-летие. Не каждая игровая франшиза может похвастать столь серьёзным и успешным долголетием, поэтому к поздравлениям присоединились многие представители игровой индустрии, включая Obsidian Entertainment, которую с Fallout, как известно, связывают не просто любительские, но также профессиональные отношения. Именно Obsidian создала Fallout New Vegas, считающуюся многими игроками лучшей игрой серии без учёта самых первых, изометрических её представителей.

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По Сети давно гуляют слухи о том, что Obsidian задействована в работе над новой игрой серии Fallout, включая, возможно, даже условную New Vegas 2, но, к сожалению, конкретно данные слухи были опровергнуты на официальном уровне. Сначала Obsidian поздравила Bethesda с 25-летием Fallout. Затем, предрекая ожидаемый вопрос об участии в работе над новой игрой серии, ответила на него словами, что у студии и так сейчас вагон и маленькая тележка забот, «поэтому нет».

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Слухи, к слову, гуляют не первый год. В последний раз их публиковал относительно авторитетный инсайдер Джефф Грабб, сообщавший, что Microsoft, которая с недавних пор владеет Bethesda как частью Zenimax Media, вступала с Obsidian в переговоры на соответствующую тему. Очевидно, ни к чему эти переговоры не привели.

#obsidian entertainment
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