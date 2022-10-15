Многие в своё время могли соответствующий материал пропустить, но Ubisoft действительно официально трудится над ремейком Splinter Cell про приключения оперативника Сэма Фишера с характерным «трёхглазым» прибором ночного видения. Подробностей проекта, за исключением того факта, что он существует и разрабатывается, нет, но сегодня внимательные журналисты обратили внимание на то, что его геймдиректор, Дэвид Гривел, покинул свой пост после одиннадцати лет работы в Ubisoft.
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Об этом стало известно из публикации Гривела на его странице в «деловой» социальной сети LinkedIn. Подробностей ухода Гривела, равно как и причин данного события, опубликовано не было. Возможно, видение ремейка геймдизайнера разошлось с видением Ubisoft, но ровно с такой же вероятностью возможна и просто усталость конкретного разработчика.
Стоит отметить, что за одиннадцать лет работы в Ubisoft Гривел успел потрудиться над Far Cry Primal, Assassin’s Creed Unity, Splinter Cell Blacklist и Far Cry 6. Поэтому вариант с усталостью не кажется таким уж фантастическим.