Спокойно выдыхаем и ждём.

С сегодняшнего дня слухи и утечки касательно новой игры франшизы Tom Clancy’s Splinter Cell больше не имеют смысла, поскольку Ubisoft перестала мотать игрокам нервы и официально анонсировала ремейк проекта. Представители издательства рассказали об этом в специальном видеоролике.

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Информации пока немного, но она есть. Итак, ремейк Splinter Cell сохранит все основы и «дух» игрового процесса: останутся линейность игрового процесса и закрытость игрового мира, неизменным останется упор на общую скрытность и максимально незаметное прохождение. Чем меньше трупов — тем лучше и правильнее с точки зрения разработчиков будет пройден ремейк.

Производство проекта пока находится на ранних стадиях, а в его основу лёг передовой движок Snowdrop. Благодаря ему, в частности, в ремейке удалось реализовать усовершенствованные элементы геймдизайна, соответствующие современным требованиям к игровой промышленности. Основной разработчик — Ubisoft Toronto, они же авторы Splinter Cell Blacklist.

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Когда Ubisoft намеревается выпустить ремейк Splinter Cell, на каких платформах и по какой цене — всё это пока тайна, покрытая мраком. Как бы то ни было, самое главное нам уже известно: проект существует и активно разрабатывается. Теперь дело за малым — дожить до его релиза, который когда-нибудь определённо состоится.