Скорее всего, ничего интересного.

Valve нечасто попадает в новостные ленты именно по теме видеоигр, поэтому любой «чих» компании в данном направлении рассматривается, как намёк на грандиозные планы. Так, сегодня внимательные пользователи заметили, что компания Valve зарегистрировала в Соединённых Штатах новую торговую марку Neon Prime. Судя по описанию торговой марки, она охватывает компьютерные игры, электронное игровое ПО, а также компьютерные программы, загружаемые через сеть Интернет.

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В настоящий момент геймеры замерли в ожидании, что может скрываться под названием Neon Prime. Вариантов несколько, вплоть до кодового названия новой части Half-Life, однако наиболее вероятной версией всё же остаётся название новой операции для Counter-Strike Global Offensive.

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В пользу того, что за этой торговой маркой скрывается именно новый игровой проект, можно выставить разве что комментарий продакт-дизайнера Valve Грега Кумера от начала сентября этого года. В нём Кумер заявлял, что Valve сейчас трудится сразу над несколькими играми и намерена и дальше развивать мир Half-Life.