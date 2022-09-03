Со времён, когда Valve была известна в первую очередь как разработчик видеоигр, а не хозяйка популярнейшего сервиса цифровой дистрибуции и разработчика различных странных по своей сути игровых устройств, уже выросло целое новое поколение геймеров, а поколение предыдущее успело обзавестись хлопотами и бременем. Тем не менее, не исключено, что Valve рано или поздно вернётся к прежнему статусу: компания периодически напоминает, что занимается производством видеоигр, и на днях в очередной раз подтвердила сей факт изданию Famitsu.
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По словам продакт-дизайнера Valve Грега Кумера, в разработке в Valve находятся «много» игр. Более того, компания наращивает масштабы своей деятельности на данном направлении. Как уверяет Кумер, разработка игр остаётся важной отраслью деятельности Valve, и хотя конкретными цифрами он не владеет, но «высокий процент» сотрудников компании заняты именно в данной сфере.
Какие конкретно игры создаются в стенах Valve, не сообщается, однако Кумер весьма убедительно заявляет, что компания собирается развивать мир Half-Life, и ответвление Half-Life Alyx было своего рода знаком, что компании есть, что рассказать в рамках данной франшизы.
Ну а мы что — мы будем ждать у моря погоды и надеяться. Быть может, приключения физика-буки и его нарочито болтливой подружки когда-нибудь действительно продолжатся.