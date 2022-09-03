Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve напомнила, что работает сразу над несколькими играми и хочет развивать мир Half-Life
Впрочем, никто от компании давно уже ничего не ждёт.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Со времён, когда Valve была известна в первую очередь как разработчик видеоигр, а не хозяйка популярнейшего сервиса цифровой дистрибуции и разработчика различных странных по своей сути игровых устройств, уже выросло целое новое поколение геймеров, а поколение предыдущее успело обзавестись хлопотами и бременем. Тем не менее, не исключено, что Valve рано или поздно вернётся к прежнему статусу: компания периодически напоминает, что занимается производством видеоигр, и на днях в очередной раз подтвердила сей факт изданию Famitsu.

реклама

По словам продакт-дизайнера Valve Грега Кумера, в разработке в Valve находятся «много» игр. Более того, компания наращивает масштабы своей деятельности на данном направлении. Как уверяет Кумер, разработка игр остаётся важной отраслью деятельности Valve, и хотя конкретными цифрами он не владеет, но «высокий процент» сотрудников компании заняты именно в данной сфере.

Какие конкретно игры создаются в стенах Valve, не сообщается, однако Кумер весьма убедительно заявляет, что компания собирается развивать мир Half-Life, и ответвление Half-Life Alyx было своего рода знаком, что компании есть, что рассказать в рамках данной франшизы.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну а мы что — мы будем ждать у моря погоды и надеяться. Быть может, приключения физика-буки и его нарочито болтливой подружки когда-нибудь действительно продолжатся.

#valve
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Состоялся релиз Entropy: Zero 2 — масштабной модификации к Half-Life 2
Дополнение Lightfall к Destiny 2 сместило Spider-Man Remastered в недельном чарте продаж Steam
Valve приступила к бета-тестированию нового мобильного приложения Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
165
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
42
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
15
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
61
О самых необычных компьютерах
6

Сейчас обсуждают

Gasan Mushtagov
22:47
Уже и электроролики есть ) скоро электроконьки и т.д )
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
Иван Кирби
22:46
Я думаю, что на фирменных красных вентелях Валв могла бы заработать даже больше, чем на продаже халфы.
Valve напомнила, что работает сразу над несколькими играми и хочет развивать мир Half-Life
Иван Кирби
22:42
Амд на коне - интел параша.
Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Co6aKuHaZene
22:40
Хотел менять 8700K на 13400F, а тут прям очередной рефреш с +100 MHz частоты относительно 12400. То есть в большинстве игр разница между ними будет минимальная, кроме немногих реально тяжёлых игр. Поэ...
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Иван Кирби
22:40
Биошок - параша. Я не возмущен, не обманывай.
Геймеры возмущены появлением в трилогии BioShock в Steam дополнительного «лончера» от 2K
Серегарус
22:39
крутите педали, а то жирные жопы не поместятся в седло
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
KRAFTER
22:37
Может позже завезут 13100
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Иван Кирби
22:35
Здрасте, а где нищучковый говнопроц 13100 для бомжей и просящих милостыню? Или говноедам предлагаете пентиумами с соплеронами питаться? Хоть бы огрызок от 13400 подкинули для приличия, объедки какие-н...
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Александр Иванов
22:31
Говорили что Россия на газовой игле а ломает почему то Европу))) оказывпется это Россия драгдиллер а вовсе не на оборот!
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
АNDREЙ ²º¹¹
22:31
наверное польские поисковики...ой, в польше нет поисковиков , хотя из кубышки ЕС они берут больше всех, потому что без этой кубышки(куда к слову ложит больше всех вместе взятых остальных Франция с Гер...
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем