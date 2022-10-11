Компания, которой передали российский клиент, очевидно, пока не справляется с задачами.

Как вам всем хорошо известно, Wargaming, которая де-юре давно не является белорусской компанией, ушла с рынков РФ и РБ и передала управление соответствующим сегментом World of Tanks компании Lesta Games. По всей видимости, с упавшими на компанию задачами она справляется через пень-колоду, на что сегодня начали массово жаловаться пользователи.

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Согласно многочисленным заявлениям геймеров, им попросту отказывают в заявках на техническую поддержку невзирая на степень важности тем, по которым эти заявки оформляются. Один потерпевший заявляет, что его учётную запись «угнали» неделю назад, и он не может достучаться до «саппорта», чтобы разрешить эту проблему. Другие жалуются, что не могут достучаться до ТП в течение трёх недель.

Lesta прокомментировала ситуацию, заявив, что процесс разделения Wargaming и Lesta практически завершён: вчера началось плановое отключение подачи заявок в центр поддержки СНГ-региона Wargaming, а с завтрашнего дня, 12 октября, игроки смогут подавать заявки уже в центр поддержки Lesta.

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Россиян и белорусов, тем самым, окончательно переводят в отдельный «танковый» клиент, который будет носить название «Мир танков». Опция «миграции», как сообщают геймеры «с мест», ещё функционирует.