Весной этого года Wargaming объявила о том, что передаёт управление российским и белорусским сегментами World of Tanks компании Lesta Studio. Сделано это было, как вы прекрасно понимаете, исключительно в репутационных целях вследствие стремительно изменяющейся геополитической обстановки в мире. Теперь же стало известно, что россиян и белорусов переведут в отдельный регион.
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По словам разработчиков, игрокам из России и Беларуси будут рекомендовать переходить на так называемый RU-регион под управлением Lesta Games, поскольку в нём будут доступны актуальные в этих странах формы оплаты. Второй регион — EU — будут рекомендовать игрокам из других стран.
RU-регион будет работать в отдельном клиенте, которому дали имя «Мир танков». Разделение произойдёт в сентябре, тогда же запустят и механику переноса («трансфера») аккаунтов.