На самом деле, этого следовало ожидать: пандемия — всё, люди возвращаются в привычное русло жизни, без времяпрепровождения за мониторами.

Ещё когда пару лет назад радостные издатели видеоигр и примкнувшие к ним аналитики смаковали статистику, сообщая о беспрецедентном росте масштабов игровой индустрии, всем, кто умеет просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперёд, было очевидно одно и самое главное: столь радостная ситуация крайне временная. Во-первых, пандемия не вечна, и она должна была рано или поздно перейти в статус сезонных вспышек вирусных заболеваний. Во-вторых, после окончания карантинов и сопутствующих им ограничений люди неизбежно начнут возвращаться к естественному укладу жизни — с привычными развлечениями и проведением свободного времени подальше от опостылевших за это время «голубых экранов».

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Что ж, процесс, как и предполагалось, начал оборачиваться вспять. Как передаёт аналитический сервис SafeBettingSites, в этом году число геймеров сократилось на 150 миллионов пользователей. Причём, что примечательно, аналитики связывают это обстоятельство не только с окончанием пандемии и снятием ограничений, но также с инфляцией в так называемых развитых странах, в результате чего люди стали избирательнее в тратах, а также регуляторными проволочками в Китае как в крупнейшем рынке.

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Впрочем, по мнению аналитиков, ситуация начнёт выправляться уже в следующем году. По статистике, в этом году игровая индустрия сократилась с 2,61 млрд пользователей до 2,46 млрд, а в году следующем отскочит до 2,55 млрд геймеров. С какой стати, не уточняется.