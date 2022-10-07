Оно же версии 4.0, если кому так удобнее.

В самом начале этой недели разработчики из Hello Games сообщили, что скоро выпустят для своего космосима No Man’s Sky обновление версии 4.0, в котором, помимо всего прочего, добавят упрощённый режим прохождения для тех, кому больше по душе заниматься исследованием локаций и просто играть в «песочнице». Что ж, «скоро» оказалось действительно скоро: сегодня соответствующее обновление, у которого даже есть имя собственное Waypoint, было применено к игре.

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Помимо упрощённого режима в обновлении внедрён усовершенствованный интерфейс, улучшена система крафтинга, и многое другое. Если верить девелоперам, всего в рамках обновления в игру внесено более сотни исправлений разного масштаба.

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В очередной раз не поленимся отметить, насколько важно не опускать руки, а спокойно и целенаправленно работать над игрой, и тогда даже то, что поначалу выглядело большим провалом и неоправданными надеждами, с течением времени полностью восстановило свою репутацию.