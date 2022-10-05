В своё время оригинал неплохо себя показал. Что же будет в сиквеле?

В кажущимся сейчас страшно далёким 2014 году в продажу поступила Call of Duty Advanced Warfare про боевые действия в сравнительно недалёком будущем. Проект получил вполне неплохие оценки простых игроков, но его формального продолжения, несмотря на вполне достойную идею, мы за все эти восемь лет почему-то так и не увидели. Что ж, возможно, в среднесрочной перспективе эта несправедливость будет исправлена: информацией о том, что Activision поручила студии Sledgehammer Games вернуться к Advanced Warfare, поделился авторитетный инсайдер RalphValve.

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По его сведениям, продолжение (ну, или что это будет на самом деле) Advanced Warfare появится на свет в 2025 году. По замыслу издателя, Sledgehammer Games будет выпускать игры серии Call of Duty про относительно недалёкое будущее, Infinity Ward — про наше время, ну а Treyarch с её склонностью к подсерии Black Ops — про недалёкое прошлое или альтернативную современность.

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Возможно, на смену настроений внутри Activision повлиял тот факт, что игры Call of Duty про Вторую мировую войну, несмотря на то, что серия начинала с этого сеттинга свою жизнь, уже до коликов всем осточертели.