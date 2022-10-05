Короче говоря, Blizzard как всегда не подготовилась к зиме.

Вчера вечером состоялся ранний (только мультиплеер) релиз Overwatch 2 — псевдосиквела геройского шутера производства Blizzard. Как и следовало предполагать, ажиотаж вокруг новинки был на столь высоком уровне, что системы игры не выдержали такого резкого наплыва геймеров, в результате чего возникла целая череда проблем.

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Во-первых, огромные очереди на вход в игру: даже если игроки не запускали непосредственно матчи, то серверы авторизации в любом случае испытывали чудовищную нагрузку. Во-вторых, из-за переизбытка желающих проверить новинку геймеров непосредственно игровые серверы также испытывали перегрузки, вследствие чего многие игроки «вылетали» из матчей без возможности переподключиться к ним.

В-третьих, в определённый момент системы Blizzard стали подвергаться DDoS-атакам. Скорее всего, на практике никакой DDoS-атаки не было, а за неё приняли попросту колоссальное количество действительно желающих поиграть в Overwatch 2, но сейчас Blizzard выполняет все необходимые меры по противодействию атакам и скорейшему восстановлению работоспособности серверов. Была, впрочем, и хорошая для Overwatch 2 новость: в тщетных попытках зайти в игру многие пользователи ринулись просматривать чужой игровой процесс на Twitch, что привело пусть и к кратковременному, но всё же очень существенному росту популярности проекта на данной площадке.

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Напоминаем, что Overwatch 2 технически полностью заменяет собой первую Overwatch. Готовьтесь к изменённым правилам боя, новым картам, персонажам, а также к новой системе монетизации — условно-бесплатной с боевыми пропусками и платным косметическим контентом.