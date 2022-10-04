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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Overwatch 2 уже доступна для игры — в том числе в РФ и РБ
«Донатить», правда, не удастся. Но, может, это и к лучшему — кошель целее будет.
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Как и было обещано, сегодня состоялся ранний релиз (только мультиплеер) Overwatch 2 — формального продолжения относительно популярного геройского шутера производства Blizzard. Запуск проекта состоялся на час раньше, чем изначально планировалось и, что стало приятным сюрпризом, российские и белорусские учётные записи сохранили активное состояние: то есть, если раньше вы уже приобрели Overwatch, то в «сиквеле» всё будет работать как надо; по крайней мере, пока.

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Напомним, что в Overwatch 2 игроков ждут изменившиеся правила ведения боя: вместо формата «6 на 6» в сиквеле формат изменён на «5 на 5». Как следствие, класс персонажей-танков подвергся массированному изменению баланса, а персонажи класса «Урон» и «Поддержка» в ряде случаев получили так называемые нерфы (сокращения мощности), дабы лучше соответствовать обновлённым реалиям. Разумеется, ни о каком балансе в игре, пока не пройдёт значительное количество времени и все недоработки не выйдут на поверхность, говорить не приходится, но начало новому пути положено.

Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели, в связи с чем её дальнейшая монетизация будет осуществляться за счёт косметики и премиальной версии боевого пропуска. Бесплатный боевой пропуск имеется, но чтобы полностью разблокировать весь его контент в рамках одного сезона, нужно провести в игре огромное количество времени, которого у большинства игроков попросту нет.

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В России и Беларуси оплачивать ничего без различных хитростей и премудростей нельзя, так что о покупках премиум-версий боевых пропусков можно даже не рассуждать.

#blizzard #overwatch 2
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