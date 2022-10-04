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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bandai Namco довольна результатами Elden Ring — они превзошли все ожидания компании
Ещё бы не превзошли: проект постоянно в десятке лидеров чартов.
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Соулслайк-проект Elden Ring ещё до релиза сформировал вокруг себя определённый культ, и соответствующая ситуация только усиливалась по мере приближения игры к запуску, взлетев до неожиданных высот непосредственно после открытия своих дверей для всех желающих. Популярность Elden Ring до сих пор не угасает: игра сохраняет одну из лидерских позиций в чартах продаж, а её среднесуточный «онлайн» остаётся на недостижимом для большинства одиночных игр уровне.

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Собственно, всё это и стало причиной того, что на сегодняшний день Elden Ring полностью превзошла все самые смелые ожидания издательства Bandai Namco, о чём прямым текстом заявил глава европейского подразделения компании Арно Мюллер в беседе с журналистами издания GamesIndustry.

По его словам, компания довольна своими отношениями со студией FromSoftware и тем, как Elden Ring показала себя, выведя жанр соулслайков на новый качественный уровень. Игра превзошла ожидания как руководства Bandai Namco, так и игроков, отметил Мюллер. Что до показателей продаж, то по состоянию на середину августа они составили 16,5 млн копий.

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Кроме того, по словам Мюллера, в планах Bandai Namco — наращивать своё присутствие в западном регионе. И успех Elden Ring — только начало этого большого и важного пути.

#bandai namco #elden ring #fromsoftware
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