Несмотря на то, что с момента выхода «соулслайк»-проекта Elden Ring прошло уже без малого полгода, игра продолжает попадать в чарты продаж, в частности, каждую неделю всплывает в «сводках» Valve как одна из самых успешно продаваемых игр. Всё это, естественно, должно складываться в более цельную картину, и сегодня издательство Bandai Namco сообщило, что по состоянию на 30 июня тираж Elden Ring составлял 16,6 млн экземпляров.
реклама
В прошлый раз Bandai Namco сообщало о продажах Elden Ring ещё в мае: тогда в отчёте по итогам первого квартала календарного года (31 марта включительно) упоминалось, что тираж последнего творения FromSoftware составлял 13,4 млн копий. Таким образом, за три месяца с 31 марта по 30 июня было продано ещё 3,2 млн экземпляров.
И если тенденция сохранилась, то учитывая, что на дворе уже более чем середина августа, рискнём предположить, что фактические продажи игры уже давно перевалили за семнадцать миллионов копий. Но пока этим догадкам не будет придан официальный статус, остановимся на последней подтверждённой информации.