Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новые подробности о The Alters — следующей игре от разработчиков Frostpunk и This War of Mine
Диссоциативное расстройство личности — это серьёзно.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разработчики из 11 bit studios, подарившие нам Frostpunk и This War of Mine, в данный момент трудятся над своим новым проектом — The Alters. На отдельной странице в Steam команда собрала все подробности, которые были обнародованы в разных интервью.

реклама

В момент анонса The Alters стало известно, что данная игра посвящена персонажу по имени Ян Дольски, который застрял на пустынной планете и, пытаясь спастись от гибели, создал себе множество помощников в виде альтернативных версий себя — тех самых альтеров. Авторы позиционируют свою новую игру как философское произведение, которое может заставить зрителя задуматься о фундаментальных вопросах жизни. Самое главное из материала мы собрали ниже.

Каждый из альтеров Дольски — это воплощение его личности в определённый момент времени и при определённых обстоятельствах. Авторы подчёркивают, что развитие отношений между всеми персонажами является важной вещью, а правильное понимание их чувств и поступков — ключевой компонент, продвигающий повествование.

Человек на перепутье и правильность выбранного решения являются важными идеями The Alters. Авторы в своём материале пытаются донести до игроков мысль о том, что человек на разных этапах своего существования проживает абсолютно разные жизни.

Атмосфера игры будет достаточно мрачной, но юмор и забавные ситуации помогут разрядить обстановку. С жанровой принадлежностью всё ещё интереснее: авторы называют The Alters и градостроительным симулятором, и «выживачом». Вполне возможно, что ближе к релизу появятся и новые приметы.

Сотрудники 11 bit studios также посчитали нужным рассказать о проделанной работе по изучению диссоциативного расстройства личности. Авторам пришлось отсмотреть множество материалов по этой теме, среди которых были как документальные фильмы, так и лента «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли.

У The Alters есть забавное сходство с Frostpunk — предыдущей работой от 11 bit studios. Раз мы вновь имеем дело с градостроительным симулятором, то база тут обязательно будет. И она вновь будет в форме круга, как и в Frostpunk. Руководитель студии предположил, что это уже просто привычка у команды.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разработка The Alters длится уже три года, но руководство 11 bit studios пока не готово назвать даже приблизительную дату релиза проекта. В списке целевых платформ пока значится только ПК (Steam).

#11 bit studios #the alters
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Frostpunk займутся изданием Project Vitriol — ролевой игры про Польшу начала XX века
Создатели This War of Mine и Frostpunk трудятся сразу над тремя новыми играми
Антивоенный «выживач» This War of Mine включили в польскую образовательную программу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
102
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
14
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
46
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
58
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
6
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
38
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
48
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
11
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
18

Сейчас обсуждают

Максим Молодец
22:58
Ну так точно уж не на лахтоботных опущенцах. Вы ж там за постики в конверте же получаете? НДФЛ не платите? Так что оффни е6ло
Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Арсений Иголкин
22:52
автор, ваши эмоции не информативны, а лишь добавляют воды и путаницы в текст
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Иван Тупяков
22:48
Ремастеры Fallout 3 и Nev Vegas? да ну неее...ремастер Fallout и Fallout 2? да ну зачемм....Давайте лучше на Fallout Shelter обновление накатим.
Bethesda рассказала, как будет праздновать 25-летие Fallout
Asmodeus
22:47
Не надо ляля. У меня были джифорс 3, и 8500. Разница была огромная - словно очки надеть, если плохо видишь. А цвета вообще на 8500 были очень очень лучше. После перехода на Radeon 8500 с третьего жира...
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
lesik78
22:41
Очень удачное место выбрал. Теряет чутье Маск.
Tesla смогла нарастить еженедельные объёмы выпуска электромобилей в Берлине до 2000 штук
Asmodeus
22:41
Хочу Трикодер 😂
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
Asmodeus
22:37
Не выдывайте тайну про его отца. Не палите Доктора. Ему же стыдно за сынулю. Кстати этот актёр тоже хреновый был. Самые лучшие в новом Докторе были Копальди и Теннант, на мой взгляд. Первый даже больш...
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
dimon_volkov
22:34
И не нужны
В 2023 году могут выйти смартфоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью более 210 Вт
dimon_volkov
22:34
Ага. Прикольно. Поставил телефон на зарядку, пошёл на кухню кофе попить, возвращаешься, а хата то уже горит. Почему? Потому что физику учить надо!
В 2023 году могут выйти смартфоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью более 210 Вт
Asmodeus
22:32
Когда же уберут эту дурную бабу из сериала? С трудом досмотрел последний сезон. Она вообще играть не умеет, пинком под зад эту мадам из актёров. А сюжет вообще написан явно под воздействием чего-то оч...
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем