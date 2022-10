Диссоциативное расстройство личности — это серьёзно.

Разработчики из 11 bit studios, подарившие нам Frostpunk и This War of Mine, в данный момент трудятся над своим новым проектом — The Alters. На отдельной странице в Steam команда собрала все подробности, которые были обнародованы в разных интервью.

реклама

В момент анонса The Alters стало известно, что данная игра посвящена персонажу по имени Ян Дольски, который застрял на пустынной планете и, пытаясь спастись от гибели, создал себе множество помощников в виде альтернативных версий себя — тех самых альтеров. Авторы позиционируют свою новую игру как философское произведение, которое может заставить зрителя задуматься о фундаментальных вопросах жизни. Самое главное из материала мы собрали ниже.

Каждый из альтеров Дольски — это воплощение его личности в определённый момент времени и при определённых обстоятельствах. Авторы подчёркивают, что развитие отношений между всеми персонажами является важной вещью, а правильное понимание их чувств и поступков — ключевой компонент, продвигающий повествование.

Человек на перепутье и правильность выбранного решения являются важными идеями The Alters. Авторы в своём материале пытаются донести до игроков мысль о том, что человек на разных этапах своего существования проживает абсолютно разные жизни.

Атмосфера игры будет достаточно мрачной, но юмор и забавные ситуации помогут разрядить обстановку. С жанровой принадлежностью всё ещё интереснее: авторы называют The Alters и градостроительным симулятором, и «выживачом». Вполне возможно, что ближе к релизу появятся и новые приметы.

Сотрудники 11 bit studios также посчитали нужным рассказать о проделанной работе по изучению диссоциативного расстройства личности. Авторам пришлось отсмотреть множество материалов по этой теме, среди которых были как документальные фильмы, так и лента «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли.

У The Alters есть забавное сходство с Frostpunk — предыдущей работой от 11 bit studios. Раз мы вновь имеем дело с градостроительным симулятором, то база тут обязательно будет. И она вновь будет в форме круга, как и в Frostpunk. Руководитель студии предположил, что это уже просто привычка у команды.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Разработка The Alters длится уже три года, но руководство 11 bit studios пока не готово назвать даже приблизительную дату релиза проекта. В списке целевых платформ пока значится только ПК (Steam).