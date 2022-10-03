Не правильно ли было бы сначала первое хотя бы увидеть? Желательно, не на бумаге.

Во время анонса сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 представители CD Projekt RED заявили, что данный аддон будет первым и последним для данной футуристической RPG. Игроки ещё даже не увидели первое дополнение воочию, как начали голосовать под петицией, призывающей разработчиков к выпуску и второго дополнения.

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Столь кажущийся странным шаг обусловлен одним действием: инсайдер Тайлер Маквикер, ссылаясь на свои источники, заявил, что CD Projekt RED будет очень внимательно следить за результатами Cyberpunk 2077 в целом и грядущего дополнения в частности, и если уровень принятия аддона будет достаточно высоким, то в студии могут принять решение о выпуске второго дополнения.

Пока что всё это выглядит исключительно как некая PR-акция, в которой все якобы работают независимо друг от друга. По слухам, определённые наброски для второго дополнения у поляков уже есть: в теории, местом действия расширения может стать космическая база.

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На момент публикации данной заметки число подписей под петицией вплотную приблизилось к 12 тысячам. Добьются ли подписанты чего-нибудь большего, чем упоминания на новостных ресурсах, вопрос пока открытый.