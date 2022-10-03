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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки просят CDPR сделать ещё и второе дополнение к Cyberpunk 2077
Не правильно ли было бы сначала первое хотя бы увидеть? Желательно, не на бумаге.
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Во время анонса сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 представители CD Projekt RED заявили, что данный аддон будет первым и последним для данной футуристической RPG. Игроки ещё даже не увидели первое дополнение воочию, как начали голосовать под петицией, призывающей разработчиков к выпуску и второго дополнения.

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Столь кажущийся странным шаг обусловлен одним действием: инсайдер Тайлер Маквикер, ссылаясь на свои источники, заявил, что CD Projekt RED будет очень внимательно следить за результатами Cyberpunk 2077 в целом и грядущего дополнения в частности, и если уровень принятия аддона будет достаточно высоким, то в студии могут принять решение о выпуске второго дополнения.

Пока что всё это выглядит исключительно как некая PR-акция, в которой все якобы работают независимо друг от друга. По слухам, определённые наброски для второго дополнения у поляков уже есть: в теории, местом действия расширения может стать космическая база.

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На момент публикации данной заметки число подписей под петицией вплотную приблизилось к 12 тысячам. Добьются ли подписанты чего-нибудь большего, чем упоминания на новостных ресурсах, вопрос пока открытый.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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