Мудрое решение. Их в Hello Games стали принимать кратно больше.

Студия Hello Games продолжает демонстрировать, что из любой, даже самой неприятной ситуации можно выбраться, если проявить решительность и, главное, прислушаться к мнению простых игроков. Космосим No Man’s Sky развивается, радует игроков, и останавливаться на достигнутом разработчики не собираются. Наоборот: в обозримом будущем проект получит свежее обновление версии 4.0, в котором помимо прочего появится так называемый «Расслабленный» режим.

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Его смысл заключается в том, чтобы снять с игроков напряжение от необходимости выживать на планетах, и полностью сосредоточиться на аспекте «песочницы». В детали разработчики пока не вдаются, но зато известно, что соответствующее обновление будет применено к No Man’s Sky уже 7 октября.

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Помимо «Расслабленного» режима в игре с обновлением появится усовершенствованный инвентарь и специальный «портал», с помощью которого игроки смогут лучше вникнуть в лор и сюжет No Man’s Sky.