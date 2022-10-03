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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bethesda считает Fallout 76 успешным проектом и планирует продолжать его развитие
Геймеры с данным подходом, в принципе, согласны.
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Быть может, в момент своего релиза Fallout 76 и вызвала неоднозначные чувства и геймерской общественности, но за последние годы патчей, обновлений и массы нового контента вся неоднозначность улетучилась, оставив только достойный продукт, который отлично проходит проверку временем. Настолько отлично, к слову, что Bethesda высказалась о желании и дальше продолжать его развитие.

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О соответствующих планах в беседе с изданием Press Start поделился дизайн-директор Bethesda Game Studios Марк Такер. По его словам, Fallout 76 пользуется высоким спросом, так что единственно правильным решением будет продолжение поддержки проекта и выпуск свежих обновлений с дополнительным контентом.

Наиболее свежее обновление Fallout 76 на текущий момент называется «Экспедиция в Питт»: она стартовала в середине сентября и внедрила в игру новую локацию Питтсбург, действие которой впервые разворачивается за пределами привычной Аппалачии.

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Строго говоря, ничего нового Такер не сказал: о планах поддерживать Fallout 76 новым контентом на протяжении ещё как минимум пяти лет Bethesda сообщала ещё в начале марта.

#bethesda softworks #bethesda game studios #fallout 76
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