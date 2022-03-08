За время своего существования Fallout 76 удалось полностью реабилитироваться и стать действительно успешной представительницей жанра постапокалиптических мультиплеерных экшенов с элементами RPG. Разработчики из Bethesda это прекрасно понимают, и, видя, что тенденция исключительно положительная, решили продолжать поддерживать Fallout 76 контентом на протяжении как минимум пяти ближайших лет. Об этом стало известно из беседы дизайн-директора проекта Марка Такера с журналистами издания AusGamers.
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По словам Такера, Fallout 76 будет получать всё больше контента, и в настоящий момент большая часть его рабочего времени занята подготовкой проектов пятилетнего плана соответствующей поддержки игры. О конкретике пока, естественно, говорить слишком преждевременно.
Что же до более обозримой перспективы, то в текущем году Fallout 76 будет ежесезонно получать крупные обновления. С начала марта в игре уже высадились пришельцы в рамках обновления «Захватчики извне», летом игроков ждёт гладиаторская арена, осенью — экспедиция в Питт, за пределы Аппалачии, ну и следующей зимой в игре пройдут гастроли «Ядер-Мира». И всё это будет сопровождаться вторичным по своей важности контентом вроде новых испытаний, наград и тому подобного.