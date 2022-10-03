Что и требовалось доказать.

На выходных в Сети всплыла информация о том, что студия ZA/UM, известная работой над Disco Elysium, за последний год потеряла как минимум нескольких ключевых сотрудников, включая сценаристов, геймдизайнера и арт-директора. Сегодня коллектив подтвердил, что указанные ранее сотрудники — Александр Ростов, Роберт Курвиц и Хелен Ниндпере — больше не работают в студии.

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В детали того, почему не последние в иерархии ZA/UM сотрудники решили уйти из студии, представители коллектива вдаваться не стали. Известно лишь, что работа над следующим проектом, которым, судя по слухам, является сиквел Disco Elysium, продолжает вестись. В прежнем ли масштабе, опять-таки, не уточняется.

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Судя по комментариям студии, уход вышеуказанных сотрудников не повлияет на общее видение и цели компании. Ну, а так это или нет, узнаем в среднесрочной перспективе.