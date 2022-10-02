Причём, уже давно. И ничего хорошего для сиквела это не значит.

Студия ZA/UM, получившая без преувеличения всемирную известность после выпуска крайне удачного RPG-приключения Disco Elysium, за последний год из коллектива ушли сразу несколько ключевых сотрудников. В частности, один из разработчиков проекта Мартин Луига поведал о том, что ZA/UM с конца прошлого года покинули ведущий геймдизайнер, ведущий сценарист, арт-директор и сценарист.

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Как сообщает Луига, причиной ухода разработчиков из студии стала смена курса, в результате чего студия «перестала олицетворять принципы», которые в своё время привлекли в свои ряды столь талантливых девелоперов. Луига уверен, что данный расклад ничего позитивного для ZA/UM не сулит, и если вы всем сердцем ожидаете продолжения Disco Elysium, то имеет смысл заранее освободить себя от излишних надежд.

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Disco Elysium вышла в свет осенью 2019 года, в начале 2021 года обзавелась русской локализацией, ну а весной того же года получила расширенную версию с подзаголовком The Final Cut. Что же до сиквела, то формально он представлен не был, но разговоры о том, что студия не собирается «покидать созданный мир», ходят по Сети уже не первый год. Изменились ли планы за последние 12 месяцев, особенно, учитывая «исход» ключевых сотрудников, неясно.