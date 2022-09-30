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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Google не предупредила разработчиков игр для Stadia о закрытии сервиса
Действительно, зачем подчинённых вообще о чём-то предупреждать?
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Вчера вечером Google объявила о том, что кладбище сервисов компании 18 января пополнится ещё одним надгробием — сервисом «облачного» гейминга Stadia. Изначально данный проект был встречен с большим энтузиазмом, но со временем этот энтузиазм стал сходить на нет: перестали помогать и эксклюзивные игры, и целые созданные специально для их разработки коллективы.

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Как выяснилось уже сегодня, Google не стала заморачиваться над тем, чтобы заранее предупредить разработчиков игр для Stadia о закрытии сервиса. Они узнали об этом только вчера вместе с сообществом. В частности, как заявил один из разработчиков, теперь многомесячный труд пойдёт коту под хвост. Другие девелоперы, оказавшиеся в аналогичном положении, но статус готовности проектов которых уже ближе к завершению, теперь ищут другие платформы для распространения будущих игр.

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Стоит отметить, что Google хотя бы вернёт пользователям Stadia деньги как за оплаченное время пользования, так и за купленные в нём игры.

#google #stadia
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