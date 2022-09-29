Компания Google официально объявила о закрытии своего облачного игрового сервиса Stadia, соответствующая информация была обнародована компанией в специальном сообщении на официальном сайте. Разработчик уточнил, что сервис продолжит работать до 18 января 2023 года. После чего пользователям полностью отключат возможность запускать игры.
реклама
Google пообещала вернуть деньги за все покупки контроллеров Stadia в своём магазине Google Store, а также за все игры и дополнительный контент. Оформление возвратов всех средств должно произойти до середины января 2023 года.
В качестве основной причины для закрытия сервиса руководство Google указало его низкую популярность. Команда поддержки сервиса признала, что ей с момента запуска так и не удалось привлечь к своему продукту большую аудиторию. Google намерена использовать наработки и технологии Stadia в других своих программных продуктах. Более того, доступ к ним будет открыт и для партнёров IT-гиганта.
Напомним, облачный игровой сервис Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Спустя короткое время стало понятно, что его создатели оказались не в состоянии привлечь аудиторию и разработчиков. Ещё в конце июля Google опровергла слухи о закрытии сервиса, но теперь это действительно случилось.