Компания до последнего пыталась опровергать слухи о скором закрытии сервиса.

Компания Google официально объявила о закрытии своего облачного игрового сервиса Stadia, соответствующая информация была обнародована компанией в специальном сообщении на официальном сайте. Разработчик уточнил, что сервис продолжит работать до 18 января 2023 года. После чего пользователям полностью отключат возможность запускать игры.

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Google пообещала вернуть деньги за все покупки контроллеров Stadia в своём магазине Google Store, а также за все игры и дополнительный контент. Оформление возвратов всех средств должно произойти до середины января 2023 года.

В качестве основной причины для закрытия сервиса руководство Google указало его низкую популярность. Команда поддержки сервиса признала, что ей с момента запуска так и не удалось привлечь к своему продукту большую аудиторию. Google намерена использовать наработки и технологии Stadia в других своих программных продуктах. Более того, доступ к ним будет открыт и для партнёров IT-гиганта.

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Напомним, облачный игровой сервис Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Спустя короткое время стало понятно, что его создатели оказались не в состоянии привлечь аудиторию и разработчиков. Ещё в конце июля Google опровергла слухи о закрытии сервиса, но теперь это действительно случилось.