Знаете, за пределами Ubisoft ситуация аналогичная. А вообще — удобная отговорка.

За годы переносов релиза, смен курса и прочих проблем вокруг пиратского боевика Skull and Bones от Ubisoft в геймерской среде сформировалось если не отторжение от проекта, то как минимум чувство глубокого безразличия к его дальнейшей судьбе. Многие из тех, кто в своё время «загорелись» идеей путешествия по Индийскому океану времён золотого века пиратства, за все эти годы давно «перегорели», и когда вчера вечером Ubisoft сообщила, что релиз проекта опять задержится — с 8 ноября до 9 марта, сообщество восприняло данное известие как абсолютно ожидаемое.

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По всей видимости, энтузиазм в отношении Skull and Bones угас и внутри самой французской компании. Как передаёт журналист издания Axios Стивен Тотило, ссылаясь на свои источники внутри Ubisoft, ожидания от данного проекта в компании максимально скромные. Что подразумевается под скромностью, на данном этапе не уточняется, но рискнём предположить, что если Skull and Bones с треском провалится и пойдёт на дно океана, удивление по этому поводу в Ubisoft изображать не станут.

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Насколько светлое (или тёмное) будущее ждёт Skull and Bones, узнаем весной следующего года. Учитывая, что на рынке имеется достаточное количество похожих игр, задача у Skull and Bones если не невыполнимая, то труднореализуемая.