Как говорится, вот это неожиданность!

Есть у Ubisoft такой многострадальный проект, Skull and Bones называется. За пять лет, минувших с момента его анонса, чего с ним только не происходило: и смена руководства разработки, и перезапуск, и многократные переносы выхода. Казалось, что наконец в Ubisoft разобрались со своим несчастным пиратским боевиком, объявив его дату выхода 8 ноября, как, увы, всё пошло по-прежнему. Сегодня Ubisoft поделилась известием о том, что отправиться в Индийский океан периода золотого века пиратства нам удастся не раньше, чем 9 марта следующего года.

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Причины предельно стандартные: команда разработчиков вовсю трудится над «полировкой» и балансом, однако к обозначенному ранее сроку коллектив не успевает.

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Есть и хорошая новость: в «ближайшем будущем» Ubisoft проведёт открытое бета-тестирование Skull and Bones, так что все желающие и просто сомневающиеся смогут лично ознакомиться с проектом в его приближённом к релизному состоянии.