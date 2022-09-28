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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Минцифры напомнил об отсутствии планов блокировки YouTube в России
Сам видеохостинг уходить тоже не собирается. По крайней мере, пока.
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На протяжении нескольких месяцев панические настроения по поводу возможной блокировки YouTube в России на фоне неадекватных действий видеохостинга по отношению к российским СМИ и просто блогерам, постепенно сходили на нет. Теперь же, когда меняющие ход истории события вышли на новый виток, итогом которого может стать очередной пакет так называемых санкций со стороны Запада, в стране вновь начал разгораться страх потери любимого средства времяпрепровождения.

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Успокоить граждан поспешил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые он произнёс в рамках Петербургского международного экономического форума, в России по-прежнему не собираются блокировать доступ к YouTube

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На фоне этого может возникнуть вопрос: а что сам YouTube? Несмотря на то, что видеохостинг вставляет палки в колёса российским блогерам, удаляет каналы, занимающие конкретную известно какую политическую позицию, уходить из России YouTube не собирается, о чём ещё в конце весны сообщила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки. Поменялось ли что-нибудь в позиции YouTube, неизвестно. Одно можно сказать точно: ближайшие недели станут в этом вопросе решающими.

#google #youtube
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