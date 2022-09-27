Было бы странно, если бы было иначе.

Неделю назад Electronic Arts официально подтвердила витавший в Сети на протяжении некоторого времени слух о том, что в стенах коллектива EA Motive готовится экшен с Железным человеком в главной роли. Никакими подробностями EA не поделилась, отметив лишь, что производство проекта находится на ранних стадиях. Что ж, благодаря странице одного из сотрудников EA Motive в «деловой» социальной сети LinkedIn мы можем примерно себе представить, насколько эти стадии действительно ранние.

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Как гласит описание страницы сотрудника, в качестве художника по окружению он работает в EA Motive над игрой по Железному человеку уже на протяжении одного года и трёх месяцев. Для проекта AAA-класса это солидный срок, однако важно понимать, что сейчас EA Motive вовсю трудится над ремейком Dead Space, поэтому вряд ли коллектив мог выделить время и ресурсы на создание нового экшена.

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В общем, даже если художники корпят над проектом уже больше года, это отнюдь не означает, что программисты и инженеры работают над ним столько же времени. Так что самым разумным решением будет не ждать выхода данного проекта в обозримой и даже в среднесрочной перспективе.